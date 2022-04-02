演一部戏就变一个人！「希度妈妈」徐在熙三部戏三种演技，是严厉母亲、强势女强人，也能化身三八二房

徐在熙的三种变化！演技令人刮目相看！

《二十五，二十一》中，是女主角罗希度（金泰梨 饰）严厉的母亲，也是公私分明的国民主播申在京，演员徐在熙的演出令人深刻，而她不仅在《二十五，二十一》展现多元面貌，若摊开她近期演出的作品，可能会惊艳她「演一部戏就变一个人」。



徐在熙在《二十五，二十一》前期，演出了表面上不看好女儿，私底下却默默支持女儿的一位母亲，而她碍於自己的职业，也不得不报导出对女儿不利的新闻，一度使女儿无法谅解。



11集成了转捩点，女儿对於母亲刻意遗忘亡父的失望达到了最高峰，忍不住质疑母亲，母亲回应：「你不要批判我选择避开、忘记所做的努力，因为那是我撑下去的方式。」沉淀一段时间过后，母亲决定正视伤痛，终於在女儿面前溃堤。20多年后，这对母女虽然仍有斗嘴之时，但仍旧是互相扶持的紧密关系。



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回顾徐在熙的履历，她是剧场演员出身，从2004年出道，直至2020年都还有演出。近几年她步入了电视圈，2020年底起演出电视剧《Run On奔向爱情》、《无法抗拒的他》与《你是我的春天》，最为人赞叹的就是近期从《某一天》、《工作都市》（孔雀都市）到《二十五，二十一》的变化。

《某一天》里，她化身强势律师朴美京，完全就所见判断形势，自顾自要求金秀贤饰演的委托人金贤秀认罪协商。她一头俐落的超短发，加上让人毫无插嘴之地的优雅带强硬的语气，气势逼人。有意思的是，如此强悍的她，在金贤秀面前却先伪装成温柔、善解人意的模样，双面人的展现让观众恨得牙痒痒。



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在《工作都市》里，徐在熙又变了一个人，首集就以娃娃嗓音加上三八举止吸引观众目光，她饰演的吴艺莲身为赵江贤（郑海均 饰）的二房，对正室甚至是正室的好友都惟惟诺诺的，挨打挨骂都接受，演出相当牺牲。



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不晓得这位刚踏入电视圈就大放异彩的演员徐在熙，接下来还会献给观众出什么精湛演出呢？她目前已接演宋仲基主演的新戏‎《财阀家小儿子》，饰演财阀家二儿媳，该剧预计下半年首播。



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