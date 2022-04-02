演一部戲就變一個人！「希度媽媽」徐在熙三部戲三種演技，是嚴厲母親、強勢女強人，也能化身三八二房

徐在熙的三種變化！演技令人刮目相看！

《二十五，二十一》中，是女主角羅希度（金泰梨 飾）嚴厲的母親，也是公私分明的國民主播申在京，演員徐在熙的演出令人深刻，而她不僅在《二十五，二十一》展現多元面貌，若攤開她近期演出的作品，可能會驚艷她「演一部戲就變一個人」。



徐在熙在《二十五，二十一》前期，演出了表面上不看好女兒，私底下卻默默支持女兒的一位母親，而她礙於自己的職業，也不得不報導出對女兒不利的新聞，一度使女兒無法諒解。



11集成了轉捩點，女兒對於母親刻意遺忘亡父的失望達到了最高峰，忍不住質疑母親，母親回應：「妳不要批判我選擇避開、忘記所做的努力，因為那是我撐下去的方式。」沉澱一段時間過後，母親決定正視傷痛，終於在女兒面前潰堤。20多年後，這對母女雖然仍有鬥嘴之時，但仍舊是互相扶持的緊密關係。



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回顧徐在熙的履歷，她是劇場演員出身，從2004年出道，直至2020年都還有演出。近幾年她步入了電視圈，2020年底起演出電視劇《Run On奔向愛情》、《無法抗拒的他》與《你是我的春天》，最為人讚嘆的就是近期從《某一天》、《工作都市》（孔雀都市）到《二十五，二十一》的變化。

《某一天》裡，她化身強勢律師朴美京，完全就所見判斷形勢，自顧自要求金秀賢飾演的委託人金賢秀認罪協商。她一頭俐落的超短髮，加上讓人毫無插嘴之地的優雅帶強硬的語氣，氣勢逼人。有意思的是，如此強悍的她，在金賢秀面前卻先偽裝成溫柔、善解人意的模樣，雙面人的展現讓觀眾恨得牙癢癢。



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在《工作都市》裡，徐在熙又變了一個人，首集就以娃娃嗓音加上三八舉止吸引觀眾目光，她飾演的吳藝蓮身為趙江賢（鄭海均 飾）的二房，對正室甚至是正室的好友都惟惟諾諾的，挨打挨罵都接受，演出相當犧牲。



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不曉得這位剛踏入電視圈就大放異彩的演員徐在熙，接下來還會獻給觀眾出什麼精湛演出呢？她目前已接演宋仲基主演的新戲‎《財閥家小兒子》，飾演財閥家二兒媳，該劇預計下半年首播。



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