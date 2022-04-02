【K社韩文小百科】《社内相亲》金世正吐槽薪水：就只有这么一点！韩观众：那我的月薪少到乞丐都怜悯我

《社内相亲》剧中脱离实际生活的情节引发了民众们的热议。

《社内相亲》从开播开始就收视率稳步提高，目前已经突破了10%，每播出一集都在刷新自身的收视率，可谓是当下话题度、热度、讨论度最高的一部韩剧了。 男女主CP和副CP两条LOVELINE也让观众们看得津津有味，好评不断的该剧没想到因为一个小细节遭到了吐槽。

事情的起因是剧中夏莉（金世正 饰）的薪资。 夏莉是GO FOOD集团的食品研究员，第一集中出现了她拿到薪资明细表的场景，她的月薪有350万（韩币，下同），此时夏莉却不满地说了一句：「这么点钱除去存款、公司借贷金、零花钱，只剩下5万了！！！ 」

*韩币350万元，约等於台币82875元，人民币18382元，港币22645元。



根据剧里的设定，夏莉每月固定存款200万，零花钱则是50万，再刨去其他的各种开销，仅剩下5万，这样算起来似乎她的薪资真的不多，但认真看剧的观众们却不这么认为，夏莉拿到手的薪水应该有349万，那么一年就有4900万了。 根据相关机构公布的「2021年职场人士平均年薪调查」显示，上班族税前平均年薪为3744万，税后实际到手的平均薪资为273万/月，夏莉的薪资水准高於现实中上班族的平均收入，况且夏莉还不到30岁，放到现实生活中的话已经是高薪阶层了。



对於女主角薪资脱离现实的设定，观众们吐槽声不断，纷纷表示：「349万是那么点钱的话，我的月薪只能算牛身上的一根毛」、「夏莉的薪水都算少的话，那乞丐都觉得我穷」、「每个月存款200万还不嫌挣得少了？ 」、「我刚工作没多久，一个月给我200万，我都得谢谢老板」、「脱离现实」等。

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