大明星人前人后两幅面孔！金永大《流星》新预告大秀肌肉超有型，李圣经嘴硬：「绝不能对艺人动心！」

tvN新剧《流星》讲述明星和他们身边的工作人员的故事，金永大和李圣经分别饰演人气明星「孔泰成」和经纪公司宣传部组长「吴寒星」，两人之间的气流非比寻常！

孔泰成拥有帅气的脸庞和肌肉结实的身材，在粉丝面前风度翩翩、温柔迷人，被选为「最想和他谈恋爱的明星」、「国民男友」、「完美无瑕TOP STAR」，然后镜头之外却是另一幅态度。



新上任的经纪人对他说：「很荣幸在您手下工作。 」孔泰成淡然地说：「确实应该很荣幸吧。 」对吴寒星也看不顺眼，拒绝她挑选的剧本、念叨「我要杀了她」，但却不知从何时开始在意她的存在，远远看著她就露出笑容。 不仅嘱咐公司绝对不可以开除吴寒星，半夜还会从床上突然坐起：「出大事了，对吴寒星好奇得快要疯了！ 」



另一边，吴寒星是工作能力超强的宣传部组长，别人都对孔泰成这个「国民男友、母胎SOLO」心动，她却一脸不屑：「完全不是那样！对艺人产生感情的话是无法工作的。 」但却在发现孔泰成疲惫眩晕时默默担心他的状况。 同事问她：「吴组长有没有对人心动过？ 」吴寒星看著孔泰成，心跳声越来越清晰。



今天公开的Main海报里，吴寒星在片场和孔泰成相邻而坐、伸出一只手帮他整理头发，微笑对视散发出甜蜜气息：



《流星》定位为浪漫喜剧，是讲述「替明星收拾残局的人们」的故事，为了让明星像天上星星般发光发热，背后人们却要流血流泪到处奔波。 除了李圣经与金永大担任主演，还有尹钟焄、金允慧、Girl's Day朴素珍、CNBLUE李正信等令人期待的卡司阵容。





其中尹钟焄饰演孔泰成的哥哥兼经纪人、经纪公司管理组长「姜有成」，帅气外形和温暖文雅的举止，被误认为是演员也丝毫不为过：



《流星》将从4月22日起每周五六晚间10点40分播出，台湾网友可以在次日上午通过爱奇艺国际版追看！



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