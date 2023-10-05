崔显旭「又」被爆私生活问题！「夜店猎艳、禁烟区吸烟、烟头随手丢」，凭《二十五，二十一》《弱美男英雄》爆红、新作有望与《鬼怪》导演合作

昨日有网友公开私下拍摄的崔显旭相关影片，令这位新人男演员再次因私生活引起争议。

影片据悉拍摄於首尔江南繁华区狎鸥亭罗德奥街，影片中崔显旭与两名衣著热辣的女子站在车边聊天，崔显旭一只手牵住其中一女的手、另一只手拿著香烟，吸烟后将烟头随手丢在地上，亲密地搂过女生的肩膀一同离开。据悉该区域并非吸烟区。

其实崔显旭不是第一次和夜店扯上关系，去年8月就曾被爆出夜店偶遇， 爆料者公开照片表示崔显旭在夜店内玩乐，最后和一个大胸纹身靓妹一同离开。



韩网友对崔显旭的行为十分失望：「成年人去夜店和一夜情都没有法律问题，但在非吸烟区吸烟还乱丢烟头算是轻度犯罪」「早就听说他经常出入猎艳酒吧」「从棒球选手受伤隐退才当演员，因此不懂事业的宝贵吗？」 「之前看他的作品很有好感，但搜寻新闻发现全都是负面的，根本是回转门（*比喻刚入坑马上就出坑）」「跟我想像的形象太不一样了」「这种享乐生活的尽头就是...」。

此外，崔显旭2019年开始拍戏，凭《Racket少年团》、和金泰梨&南柱赫主演电视剧《二十五，二十一》首次受到关注，随后在《弱美男英雄》饰演兼具正义感和战斗力的角色进一步获得好评，还为人气女团NewJeans歌曲《Ditto》担任MV男主角，形象和资源一路攀升。





最近主演的新剧《闪亮的西瓜》刚刚播出4集，日前还有消息称有望与女演员高旻示一起出演《鬼怪》导演李应福的新作《我也反对我的恋爱》，事业口碑上升期却屡屡爆出私生活问题，令人不免感到惋惜。





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