妈妈看了都无语！《我家的熊孩子》金希澈公开与前女友分手原因：我已经有约在身！

妈妈看了都无语！《我家的熊孩子》金希澈公开与前女友分手原因：我已经有约在身！

综艺   2022年3月30日   星期三09:30   Tracy   1

（封面图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）

Super Junior成员金希澈公开坦白了与前女友分手的原因。

在日前播出的综艺节目《我家的熊孩子》中，固定嘉宾们一起前往李尚民家做客，原本就十分熟悉的他们畅聊各自的故事。 聊天途中，李尚民好奇地问他们：「哪个人最像婚后第一个要回家的人？」 金希澈听了之后回答：「20几岁的时候有一个游戏让我很喜欢，25人要抓住一个Boss。」
（图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）（图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）

金希澈继续说：「当时的时间是7点58分，但游戏时间定在了8点。」 就在这个时候，金希澈被女友告知「我们分手吧」，虽然被女友甩了，但那时金希澈却告诉对方：「我已经和24人约好了......」
（图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）（图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）（图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）

接著又说道：「是她突然提的分手，而我和其他24人在一个礼拜前就约好一起玩游戏的，我是个先约主义者（已经有约在身），所以二话没说就同意分手了。」最后金希澈还推测自己将来要是离婚了，肯定是因为沉迷於游戏，而冷落了妻子。
（图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）（图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）

对於金希澈的说法，金钟国也表示同意：「游戏确实是一个离婚原因。」在摄影棚的美珠都表示这样分手太糟糕！
（图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）（图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）

金希澈妈妈听到儿子的言论更加也无语了...只能露出尴尬而又不失礼貌的笑容！（笑）
（图源：黄Viu煲剧平台@《我家的熊孩子》截图）

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留言/评论
  • 打机是娛樂，如果影響到正常生活，咁就唔值得，也許是一種病態😅，有病就要睇醫生
    1小时前
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