《Again My Life》剧本二度找上李准基！自认「命中注定要演出金熙宇这角色」

即将於4月8日首播的SBS新电视剧《Again My Life》，描述有机会重新再经历一次自己的人生，能力值满点的热血检察官，对於恶人的正义严惩记。除了剧中李准基有第二次机会经历人生，这套剧本也是第一次他未确定接演而又再度找上他，让他觉得是命中注定要演出此角色。

《Again My Life》是李准基睽违2年再度回归电视剧的作品，他也透露自己是第二次接到提案后决定演出。他表示题材本身相当有意思，剧情也很吸引人，他在第一次接到提案时未能决定，想不到这套剧本又再度找上了他。而金熙宇这个角色也融入了许多他喜爱的强项，投入越多越觉得这是命中注定要演出本部作品。



李准基也提到本剧中的许多事件都将轻松快速地展开，在目前这样的低迷郁闷的时局，人们期待著实现痛快的正义，也希望这部电视剧能够带给观众们这样的乐趣。与李准基的前作相似，这一次他所饰演的主角金熙宇也有著大起大落的人生，经历过许多无常，他也笑称自己不知不觉似乎都选择到这样的角色，有著丰富的情感色彩以及艰困的成长过程。



李准基本次的角色回到了过去的人生，他也被问到是否有想要回到过去的想法？他则表示对自己目前的生活很满意，也很感谢身边的人事物。不过作为演员的确有希望重新演绎的作品，譬如《狗与狼的时间》以及《一枝梅》，李准基认为如果能以自己目前较为成熟的演技来演出，应该能够提高作品的完成度，李准基也表示演技方面是没有完美的，谦虚地说自己仍有进步空间。《Again My Life》4月8日晚间即将首播。



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