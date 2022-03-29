[有雷]《单恋原声带》真的只是好朋友？粗线条韩韶禧＋小心翼翼朴炯植：这样的距离谁能抗拒（EP1）

[有雷]《单恋原声带》首集终於上线了，由韩韶禧与朴炯植所饰演的恩秀与宣宇，严格来说是相伴了19年的老友，不过他们之间真的是纯友谊吗？第一集就说明了他们之间的粉红暧昧！

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歌词作家恩秀（韩韶禧饰）与摄影师宣宇（朴炯植饰）是从9岁就玩在一起的多年老友，自在地相处分享一切心情。不过两人也在工作上双双遇到了瓶颈，恩秀歌词作品被嫌弃没有真实暗恋情感而被名作曲人退件，宣宇则是在举办摄影展前遇上低潮，认为自己拍不出好的照片，希望放自己一个长假。



恩秀被作曲人指出「作品中感受不出暗恋的痛苦」，而找了宣宇喝酒，说自己实在不明白那样的感受，喜欢就告白，告白后就交往，到底有什么问题呢？宣宇却明白地说出「暗恋就是面对喜欢的人却很多话说不出口」，恩秀开始揣测宣宇在国外有暗恋对象，要求宣宇到自己家同住2周，协助她完成这首歌的歌词重新交卷。宣宇却明确地拒绝了她。



宣宇思考著自己的照片为何连自己都不满意？而恩秀希望他能够对自己诚实，倾听自己心里的声音。他回想到4年前，与恩秀相约在熟悉的小店，一起等待著摄影大赛的成绩揭晓，其实他的内心除了大赛成绩，更准备向身边的老友告白。成绩揭晓不如恩秀所想的冠军，宣宇只得到了第二名，让恩秀相当不满意开始狂灌酒，而朋友们也提到了她劈腿的前男友。



宣宇找恩秀出去吹吹风，她却执意继续喝，朋友们起哄说两人怎么不干脆再一起呢？恩秀却明白的说「不可以，因为我不能没有他，我们必须当一辈子的朋友……」宣宇独自收起了准备好的告白礼物娃娃，只好放弃了原本的计画。而隔日一早，宣宇却带著行李箱来到了恩秀家门口，让恩秀开心不已。宣宇更是大秀厨艺，也一起清扫房子，相当惬意。酒足饭饱之后，恩秀醉倒睡了，虽然宣宇刻意保持了距离，恩秀却不客气的往他的臂弯里靠，两人四目相望，这样的距离谁能抗拒？



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