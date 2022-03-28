[有雷]《柏青哥》女主角善慈幼年、青春及年老混剪呈现：「你有忘不了的人吗？当时做了不同决定的话会如何？」（EP1－3）

[有雷]由李敏镐、尹汝贞所主演的《柏青哥》已於3月25日透过Apple+ TV公开第1集到第3集，也可在YT频道免费观赏第1集。在日帝强占期的韩国人，就连看到巡逻的日军也得低下头避免眼神交会，说错一句话就马上要被逮捕，成长这年代的善慈，她的一生将会经历什么样的故事？

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在看《柏青哥》的时候要先有心理准备，时间轴是会跳来跳去的，不过大家可以依照出现的是老、青、幼年的善慈来分辨，还有剧中所出现的每一个角色，外型都相当具有个人特色，不用担心收看起来太混乱。



男主角白所罗门（河镇饰）是善慈的孙子，在工作上对於自己的决定相当有把握，实际上也表现优异。为了劝屋主售出房屋，不惜动用奶奶善慈向大约同年纪的屋主奶奶动之以情。善慈的儿子经营著柏青哥店也颇有心得，善慈则是照顾著卧床的大嫂，直到大嫂离世。离世前大嫂曾问善慈：「你有忘不了的人吗？有没有想过若当时做了不同决定的话会如何？」让她想起了曾有那么一个男人。



在日帝强占期，善慈的父母亲经营著小小民宿，善慈从小虽然没读书却聪明伶俐，当大家看著日军走来纷纷低下头时，仅有她仍然高高抬著头，只是避开眼神交会，每日穿梭在水产市场，也累积了许多商业经验。某一天水产市场来了一位能力很强且长相帅气的商人高汉水（李敏镐饰），掌握著市场的规则。他在第一眼见到善慈时，就被她的眼神与表情深深吸引。



善慈（金敏荷饰）差点遭到一群人非礼，而高汉水出手相救，为了答谢善慈提出愿替他洗净衬衫，两人便开始时常相约在河边幽会，也发生了更进一步的男女关系。完全交出自己的心与身体的善慈，发现自己有了身孕，也告诉了汉水，梦想著结婚的那一天。想不到汉水只想金屋藏娇，并表达自己已经有了家室，虽没感情却有三个女儿，甚至口出恶言觉得善慈是有心机的接近他。汉水说服善慈生下小孩，可以保证他们衣食无缺。善慈埋怨自己太天真，向母亲坦白后只打算自行抚养孩子。



此时一位来投宿的旅客却在门口体力不支而倒地，经过细心照顾恢复了体力，无意间他听见了善慈怀孕的状况，他提议善慈可将小孩生下之后送养，也问善慈能够重新再爱上别人吗？善慈的表情复杂不已，哽咽地点了头，决定离开汉水。



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