人类高质量男社长合集！韩剧里的那些霸总们，他们不普通且相当自恋XD

各位韩剧迷们，今天是人类高品质男代表特辑，他们的共同点是多金帅气、不普通且超级自恋（误，是自信）！！

《社内相亲》姜泰武

首当其冲的就是最近爆红的《社内相亲》， GO Food 社长姜泰武（安孝燮 饰），女主角送外号「始祖鸟」。 wuli姜社长能够「厚颜无耻」地说出：「没有哪个女人会拒绝我，我在很多方面都很优秀。 」 时而敏感刻薄，时而温柔体贴，时而自恋轻狂，尤其是在女主的绿茶闺蜜们面前炫富式护「妻」的样子让所有女观众都迷倒在了他的西装裤之下。



《金秘书为何那样》李英俊

你以为他在看你，为你的美貌而神魂颠倒？ No，他是透过你在看镜子里自己罢了。 韩剧史上第一自恋王-裕明集团副会长李英俊（朴叙俊 饰）。 他拥有帅气脸庞与优越身材，还天才头脑敏捷，然而却有著「天上地下唯我独尊」、全宇宙最苛刻的自恋个性，反差相当可爱。



《大力女子都奉顺》安敏赫

AINSOFT社长安敏赫（朴炯植 饰），一个强行把女保镖手机桌面换成自己的霸总。 他个性挑剔、口硬心软、好胜固执、追求完美、十分自恋，常常口是心非，让女主角相当头痛。 可是谁让他腿长帅气、颜值爆表、有钱还努力呢？ 看在这些优点的份上，自恋我们也能忍。



《秘密花园》金洙元

LOEL百货公司社长金洙元（炫彬 饰）算不算是自恋男主的鼻祖？ 个性高傲、唯我至上，因为他拥有完美的身材、外貌和家世。 一周只出勤三天的金社长是受到全体职员嫌恶、傲慢的结晶体，经常挂在嘴边的「义大利一针一线纯手工缝制」的台词让剧迷们记了N年。



这4位社长，不知道谁的自恋指数最高呢？

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