《军检察官多伯曼》安普贤秀出完美的肌肉、曹宝儿倒吊Sit up无难度！

由「性感男神」安普贤携手「可爱教主」曹宝儿主演的韩国首部军事剧集《军检察官多伯曼》，开播后好评如潮，还数度夺得同时段节目收视冠军，成绩令人鼓舞！

该剧讲述为钱从军的都倍万（安普贤饰）和为了复仇而成为军检察官的车友仁（曹宝儿饰），合力打击军中黑暗腐败的恶行，并逐渐成为真正军检察官的故事。

《军检察官多伯曼》结合军事、律政和动作元素，集集激战连场，其中第二集车友仁（曹宝儿饰）为救都倍万（安普贤饰）而一女大战十男，刺激的动作场面让观众直呼痛快；曹宝儿也被韩国网民大赞「真正的演技变身」，堪称「新一代动作女星」！事实上她曾透露，为应付剧中大量打戏，开拍前特地拜访武术学校进行加操，难怪她在剧中施展倒吊Sit up也毫不费力，核心力量惊人；



而「韩国最性感男星」安普贤也不让拍档专美於前，数度晒出结实胸肌和傲人身段，令人眼前一亮！



过往多以甜美形象示人的曹宝儿，近日在专访谈到《军检察官多伯曼》是她入行十年的转捩点：「现在最希望《军检察官多伯曼》能够大红，我们拍摄得很开心，现场气氛也非常好；为了立体地塑造角色，进行了很多尝试，希望大家透过新剧，看见我坚强和真挚的样子，我认为这是一部能够成为转折点的作品。」

为了演活「车友仁」一角，曹宝儿在外貌上下了不少苦功，除了打造身材、不美甲，更剪去维持十年的长发，也意外获观众激赞美貌升级，对此她笑言「好爽」：「（剪短后）洗澡时很舒服，而且随著发型的变化，性格好像也变得很轻松自在。」她也直言投入角色近四个月，因此语气和用字也变得越来越像军人；且长期在零下拍摄的她也搞笑地为「同袍」抱不平：「虽然穿著军装拍摄，但是军装太薄了，所以还是觉得很冷！他们是保卫我们国家的人，衣服这么薄可以吗？我觉得需要加强，而且脚也很冷，军靴里要加点绒呢。」



韩国首部军事剧集《军检察官多伯曼》逢星期一、二在「黄Viu煲剧平台」更新最新集数，香港观众可以免费紧贴最新进度；亦可一并收看曹宝儿主演的《Forest》，以及安普贤的参演剧集《Kairos》。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻