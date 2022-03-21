李俊昊看了要嫉妒！明明都是「孙子」，为什么「爷爷」李德华对安孝燮这么慈祥

虐完了「李祘」，这次又来催婚「姜泰武」了。

韩剧圈老戏骨李德华，演过李栋旭、池晟、张赫、炫彬等人的爸爸，被誉为「国民父亲」，每次亮相都是狠心的严父形象，虐得一众当红男星们痛哭流泪，在广大女观众的心目中他就是一个「霸道的公公」，其实他不仅喜欢虐儿子，还爱虐孙子。



比如已经杀青多时仍余韵未了的《衣袖红镶边》，李德华在其中扮演的是男主角正祖李祘（李俊昊 饰）的祖父英祖，那可是个 残暴起来能饿死亲生儿子的狠人！（参考电影《思悼世子》）《衣袖红镶边》中也有描写到相关内容，李德华拿捏住了上位者的威严与霸气、 敏感与多疑，时而将对儿子的愧疚转嫁到了孙子李祘身上，时而又自认为冷酷无情才是对李祘最好的鞭策。 李德华和李俊昊爷孙俩的飙戏也很经典，从前期想接近而不敢接近，到后期英足病情越来越严重，李祘跪在地上流泪大喊：「我是祘啊！是您的孙子啊！」一老一少一来一往的对峙，彰显了戏剧的张力。 但是后期短暂的温情，并不能让观众们忽略掉英祖前期确实狠狠虐了孙子一把。



虐完了李俊昊，李德华又变成了安孝燮的爷爷，在近期爆款韩剧《社内相亲》中化身为大财阀会长，爷爷只要坐在那里满脸都写著老谋深算，城府极深，似乎下一秒就要使出让对家股票大跌的手段。 同样是上位者却完全没了英祖的狠厉冷血，实际上这次爷爷只烦恼如何让孙子传宗接代，天天只想著如何能够让乖孙姜泰武（安孝燮 饰）早日成婚。 不过，催婚难道不是另一种「虐」吗，虐得不是肉体，而是精神，每天被爷爷耳提面命「快结婚、快生宝宝」应该也很烦恼吧。好在会长爷爷除了催婚，希望早日抱到曾孙之外，也没有做其他出格的事情，倒是比英祖要可爱多了。



简单来说，虽然都是「虐孙子」，但安孝燮要比李俊昊幸福多啦~

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