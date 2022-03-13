【经典回顾】安孝燮不仅能跳也能唱！《戒指女王》和金瑟琪合作「情侣舞蹈」、《金师傅2》和李圣经合唱过！

屋哩姜泰武社长真的样样行，期待《社内相亲》的收视赶快突破10%啦！

2017年播出的《戒指女王》讲述女主角「毛兰熙」让心仪的男人「朴世建」替自己携带家传的神秘戒指时，会让心仪男人眼中的自己变漂亮，而在其中所发生的点点滴滴。既现实又奇幻、既好笑又心酸的剧情，受到许多观众的喜爱！



安孝燮、金瑟琪在媒体座谈会上立下收视公约，如果线上观看人数超过100万的话，他们就会一起跳情侣舞蹈。结果...第3集播出点击率就已突破100万，还冲到了1000万！他们也履行承诺，一起跳了魔力红（Maroon 5）的《Sugar》。



【同场加映】2020年《浪漫医生金师傅2》播出时，安孝燮、李圣经在发布会上立下公约，只要收视率突破10%的话，就要一起唱歌，结果首播收视就破了10%！之后，他们也一起合唱 OST《你的一天过得如何》，轮流展现好歌喉。



而安孝燮在加拿大上高中的时候，《JYP娱乐》的相关人士来到学校，朋友向相关人士推荐了他，就这样参加试镜，并收到合格通知。之后安孝燮在 JYP 娱乐当了将近3年的练习生，曾和 GOT7 成员一起练习，但因身高太高与实力不足未能成为偶像，才转型成为演员。



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