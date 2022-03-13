【經典回顧】安孝燮不僅能跳也能唱！《戒指女王》和金瑟琪合作「情侶舞蹈」、《金師傅2》和李聖經合唱過！

屋哩姜泰武社長真的樣樣行，期待《社內相親》的收視趕快突破10%啦！

2017年播出的《戒指女王》講述女主角「毛蘭熙」讓心儀的男人「朴世建」替自己攜帶家傳的神秘戒指時，會讓心儀男人眼中的自己變漂亮，而在其中所發生的點點滴滴。既現實又奇幻、既好笑又心酸的劇情，受到許多觀眾的喜愛！



安孝燮、金瑟琪在媒體座談會上立下收視公約，如果線上觀看人數超過100萬的話，他們就會一起跳情侶舞蹈。結果...第3集播出點擊率就已突破100萬，還衝到了1000萬！他們也履行承諾，一起跳了魔力紅（Maroon 5）的《Sugar》。



【同場加映】2020年《浪漫醫生金師傅2》播出時，安孝燮、李聖經在發佈會上立下公約，只要收視率突破10%的話，就要一起唱歌，結果首播收視就破了10%！之後，他們也一起合唱 OST《你的一天過得如何》，輪流展現好歌喉。



而安孝燮在加拿大上高中的時候，《JYP娛樂》的相關人士來到學校，朋友向相關人士推薦了他，就這樣參加試鏡，並收到合格通知。之後安孝燮在 JYP 娛樂當了將近3年的練習生，曾和 GOT7 成員一起練習，但因身高太高與實力不足未能成為偶像，才轉型成為演員。



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