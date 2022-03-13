《酒街战士》节目剪辑崔始源竞选影片超有Sense！神童幻想婚礼要直播让E.L.F.都能参与

帮节目组加鸡腿～！神童也太暖，婚礼也要照顾到全E.L.F.

《酒街战士》Super Junior希澈、始源与神童合体的下集（总集数EP.17）来了！这三个人继续回答问题，各种天马行空超搞笑！

*上集回顾：‎拿10亿退出SJ vs 拿10元当SJ？始源：「钱太少」希澈：「1000亿马上退出」‎

三个人随意找找题目回答，希澈刚好就拿到了可能是为始源量身打造的题目：对大选候选人说一句话吧？团内超有会企业家、政治家架式(?)的始源笑了笑便正经回答：「为了大韩民国国民，希望能实现富国强兵的人一定要当选。」



PD反问始源有没有参选总统，希澈就说出了他为始源制定的选举方针：「如果是100号，可以唱东海银赫的〈Oppa, Oppa〉，『只要我出现，百号百号』。」节目马上就后制出了假想竞选画面（超有才～超有Sense～）。



接著聊到结婚，希澈滔滔不绝说要在礼金上大赚一笔，始源与神童轮流吐槽他可能不只结一次婚：「我只会参加到第二次婚礼。」「快点结一结，之后参加《恢单4Men》吧！」



始源已决定好跟随信仰在教堂结婚，神童则说要搞得很华丽、想结合演唱会，甚至顾虑到粉丝E.L.F：「想让各位免费入场，想了想，做一次YouTube直播怎么样？」希澈听了直说：「那我在twitch、kakao TV……都要开！」神童马上跳起来：「如果在新郎入场时打赏一万元……至少要这样！」希澈也加码，两个人幻想把粉丝福利做好做满。



除了以上这些内容，神童打给银赫的内容也是笑点满满，各位可别错过了～！



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