《社内相亲》安孝燮＆金世正情侣画报公开！脸贴脸＋背后抱，满满的CP感啊～♥

漫改剧《社内相亲》讲述兼具外貌和能力的CEO姜泰武（安孝燮 饰）和隐瞒真实身份相亲的职员申夏莉（金世正 饰）之间的浪漫爱情喜剧故事。

搞笑又有趣的剧情，加上节奏快速，受到不少观众喜爱。首播收视是4.9%，到了最新的第4集收视是8.7%，每集都刷新自身最高收视率，登上月火剧第一的位置。第4集中，申夏莉的双重生活被姜泰武揭穿，迎来了新的局面，姜泰武将对欺骗自己的申夏莉展开可爱的复仇战。



在《社内相亲》还没开播之前，安孝燮、金世正也为杂志《Marie Claire》拍摄一组情侣画报，满满的CP感，展现了甜蜜的化学反应。



采访中，安孝燮提到：「姜泰武是一个有著别人不知道的痛苦的人物。虽然看起来面面俱到、坚强，但内心却有因恐惧而害怕的少年，能看透这个少年的人就是申夏莉。」金世正也说：「申夏莉的样子会根据情况而不同，苦恼了该把重心放在哪里，并根据现场的感受进行演戏，将申夏莉培养成积极、应对能力强的人物。」



两位演员更异口同声表示《社内相亲》是另一个挑战。金世正说：「我认为没有不是挑战的选择，我觉得《社内相亲》是个不错的选择。」安孝燮则说：「我相信我会在每个瞬间做出正确的选择，希望通过这部作品无论是什么样的形式，都能成为『更好的我』。」



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