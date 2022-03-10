[有片]《现正分手中》CP还有售后唷！张基龙：「宋慧乔来军中看我了，给我很大的力量」

目前正在服兵役的演员张基龙，入伍前最后一个作品是与宋慧乔合作的电视剧《现正分手中》，由於电视剧采事前制作，所以播出时他已经入伍了。不过3月10日张基龙为宣传音乐剧而上广播节目，也透露搭档宋慧乔曾到军中探望他。

在3月10日的SBS POWER FM《两点出逃Cultwo Show》节目中，主演陆军音乐剧《蓝色头盔：Maysa之歌》的张基龙、EXO成员灿烈、ONF成员晓珍为宣传本剧而参与节目。而在节目中有一位听众提问，想询问张基龙当时赶在入伍前拍摄电视剧的心情如何？以及是否想念剧中的搭档宋慧乔？於是张基龙也对此说明了电视剧拍摄时的状况。



张基龙表示其实当时《现正分手中》一直拍摄到自己入伍前四天，而这部电视剧是他已来到部队后一个月才看到播出。他也有些不好意思地说，当时因为接近入伍时间，因此拍摄的行程相当赶，觉得自己在剧中的表现有一些小尴尬，不过能够跟同袍在军中一起看著自己的电视剧，感觉非常好，也留下了相当趣味的回忆。



当DJ主持人询问张基龙「那宋慧乔有去看你吗？」，张基龙则是回答：「不仅是宋慧乔前辈，就连《现正分手中》的团队全员也都来看我了，真的成为一股非常大的力量。」而由三人共同演出的音乐剧《蓝色头盔：Maysa之歌》描述出生在假想国家的主角拉曼，为了寻找给自己带来梦想与希望的联合国和平维持军Maysa而来到韩国。3月18日即将开演。



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