2022最强BL黑马剧《语意错误》热度超高！剧迷跪求一定要拍第二季，导演：的确有很多想拍的经典场面

导演加油啊！《语意错误》第二季就靠您了～。

韩国越来越多BL题材的网路剧，而2022年讨论度最高的爆款黑马剧，就是这部《语意错误》啦！对於要拍第二季的请求也如潮水般涌来。



本剧改编自人气同名网路小说，讲述视觉设计系的大四学长－张宰英（朴栖含 饰）与电脑工程系的学弟－秋尚宇（朴宰灿 饰）一起制作手游，性格反差的两人一开始是互看不顺眼的冤家，却在相处过后意外产生了情愫的故事。



剧中的两人本来只有进展到拥抱，后来在拍摄现场追加了吻戏，化学反应特别的好，也成为了剧迷心中经典的一幕场面。（尖叫～～～）



《语意错误》也在韩国影音平台 Watcha 上蝉联了四周的冠军，连剧组都没有想过会有这么好的成绩，如此广受好评大家也都非常开心。



而对於是否会有第二季的提问，导演表示：「因为反响很好，我知道从演员到制作公司、播出平台都对第二季有想法，但还是需要所有条件都达成了才有可能。



即便我和演员都非常想要续集，也需要所有的条件都吻合了才能够拍成。如果成功拍到第二季的话，因为原作中我喜欢的很多场面都没能拍进去，像是海边追击戏、足球场戏、连石洞戏…等等，我都想要加在第二季中。」



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻