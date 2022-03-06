见解散新闻成员们都哭了！「VIVIZ」没有队长原因，信飞：「我认为GFRIEND会再合体，队长只有所愿姐姐」

GFRIEND 出道6年，以整齐的刀群舞闻名，还拥有不少脍炙人口的歌曲，在去年5月无预警解散震惊粉丝。

近日，成员信飞（SinB） 接受访问，首度对镜头讲到低潮期：「从《Fever》之后就无法好好看自己表演的舞台，以前我真的很喜欢看自己的直拍，但从那开始之后就不想看了，因为我不喜欢它，就慢慢失去了动力。」直到《Mago》时期都很低潮，但当时还不知道那是最后的活动，也让她更懊悔没有展现出积极的模样。



谈到 GFRIEND 无预警解散，信飞表示：「要怎么告诉粉丝『我们现在没办法再做了， GFRIEND 没有续约』，这是我们无法先发布的事情，这就是为什么在公告的前一个月，你们看到成员们在 VLive 直播时都在哭泣，当时我们不知道何时才会发布，因为已经哭了很久，以为不会再哭泣。但是看到新闻的当下，我和银河姐姐、所愿姐姐一起住宿舍，我们早上看到新闻时，都在房间里哭了，我以为不会哭，但还是哭了。」她形容去年是非常艰难、掉了很多泪的一年。



而她与银河、严智组成的3人女团「VIVIZ」在今年2月出道，她们也表示团体没有队长。信飞：「我认为 GFRIEND 一定会再相见的，我们的队长永远都只有所愿姐姐一个，把那个位置留下来了。」



另外，「VIVIZ」也在出道后七天获得出道以来首个音乐节目一位，接下来她们也将会出演《QUEENDOM2》。



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