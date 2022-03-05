「国民奶奶」罗文姬一开口我就想哭了！出道60年第一次登台唱歌，不炫技却让所有观众爆哭ㅠㅠ

「国民奶奶」罗文姬，浑身都是艺术细胞。出道60多年她首次挑战独唱，没想到却唱哭了台下的观众。

今年已经80多岁的罗文姬是韩国影视剧圈的老戏骨，因为经常演电视剧男女主角的奶奶，且角色可爱又讨喜，因此被广大民众称为「国民奶奶」。最近罗奶奶登上了JTBC《火热的歌手》节目，独唱了一曲《我的旧事》，用人生阅历唱出的歌曲感染了所有人。

《我的旧事》是一首中旋律歌曲，贯穿著悠扬的吉他声。罗文姬是第一次以演唱者的身份站在舞台上，一上台她就表示虽然自己很紧张，但会带著幸福感去唱歌。 接下来的时间里，与其说她是在唱歌，不如说她是在用人生长者的身份向观众们传达心意，里面承载著她82年的人生经验。没有任何演唱技巧，没有飙高音，没有华丽的转音，有的只是娓娓道来的故事，一步一步将情绪推向了顶点，台下的李钟赫、金光圭和观众们忍著忍著，最终还是爆发了，而一旦爆发就是一场痛哭！



前不久罗文姬的母亲过世，享嵩寿101岁。 已经年过八旬的她，也许早就看透了人生诸事甚至生死离别，也正因为如此，她的歌声才能一音一调地直击著观众的心。



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