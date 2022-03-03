《社内相亲》收视持续攀升！金世正笑安孝燮撞脸「始祖鸟」，剧中剧「猪排甩巴掌」太爆笑（EP.2）

（有雷）SBS新剧《社内相亲》第2集全国收视为6.5%、首都圈收视为7.2%、最高为8.4%，刷新了首播的纪录。

这集播出中，姜泰武（安孝燮 饰）问拒绝自己的申夏莉（金世正 饰）：「请你告诉我不想跟我结婚的原因？」。惊慌失措的申夏莉说：「你全身上下我都不喜欢，我不喜欢讲那些恶心肉麻的话，也讨厌你那张像始祖鸟的脸。」申夏莉新颖的拒绝台词让姜泰武陷入了冲击和混乱之中。



在公司大厅里碰到姜泰武的申夏莉怕他认出脸就逃跑了。这种情况下，还发生一只拖鞋袭击姜泰武脸部的事件。姜泰武愤怒地奔跑抓住申夏莉，但是看到她紧张的样子后，无缘无故地感到抱歉，於是谈起了工作。申夏莉对姜泰武记住自己的想法感到高兴，姜泰武：「她的行为举止很怪异，但是工作我很满意。」



之后，姜泰武得知自己求婚的相亲女是替补，也对陈映书（薛仁雅 饰）说：「先带她过来吧！差点和我结婚的女人。」陈映书安排他们见面，申夏莉也在姜泰武面前吐露了自己家开炸鸡店的事实。幸运的是，当被问道自己的真名时，她给出了「申金熙」的假名字。



有趣的是....姜泰武的阿公（李德华 饰）在追的剧就是《加油！金熙》，剧中的主角也是炸鸡店女儿，还出现拿猪排甩巴掌的画面。



而姜泰武决定把结婚当做没有的事情，但因为阿公开始安排许多相亲日程，让他只好灵机一动宣布：「我有要结婚的女人！」因此他找上申夏莉表示要和对方展开「契约恋爱」。结尾时，姜泰武开车到申夏莉家拿出「契约恋爱」的合约，而申夏莉也不断拒绝，没想到刚好碰到弟弟（崔秉灿 饰）回家。紧急之下，情急之下申夏莉推开了姜泰武，但怕对方摔倒伸手去接，最后他们一起摔倒，申夏莉倒在姜泰武身上，还嘴对嘴亲上 XD



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