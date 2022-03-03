3月25日即将开播！《还有明天》李洙赫西装LOOK受高度讨论：「目标就是与原角色相似度100％」！

MBC新漫画改编为电视剧的作品《还有明天》，即将在3月25日开播，演员李洙赫在剧中即将饰演一位阴间使者，站在与金喜善对立的一方。日前他也透过书面访谈提到了自己对作品的期许。

将於3月25日晚间9点50分首播的MBC新金土电视剧《还有明天》，剧情描述为了引渡「死者」的阴间使者们，正在拯救那些「想死的人」生命的阴间职场人伦奇幻电视剧，由高人气同名网路漫画改编，由擅长情境喜剧的作家携手多位新锐作家共同执笔，预计将展现给观众新鲜的魅力。由电影《再审》《消失的VIP》的导演金泰允，及MBC《Kairos》、tvN《Mouse窥探》的成治旭导演共同合作，堪称电影与电视的相遇，令人格外期待。



《还有明天》剧中李洙赫所饰演的角色，是阴间独占企业「走马灯」的最高菁英人员，也是相当冷血的引渡管理组长朴忠吉，与剧中担任危机管理组的金喜善总是对立，让本剧充满紧张气氛。李洙赫对於自己选择接演本作品的原因，表示相当喜爱这两位导演的作品，也很爱原著漫画中所描述的故事以及想传达的讯息。他与导演聊了很多，也希望能赋予原著中「忠吉」的新形象，让这部作品更有意思。



之前李洙赫在剧中的西装漫撕男造型一公开，就得到观众们热烈的反应，李洙赫也表示自己的目标就是「相似度100％」，得到观众们的认同很开心，李洙赫也希望透过朴忠吉这个冷漠又黑暗的角色，展现属於自己的魅力或是整体形象效果。李洙赫说，因为演出过很多次穿西装的角色，所以很烦恼这一次该怎么在外型上给大家不一样的感受，譬如漫画中的忠吉始终带有黑眼圈，导演、作家还有造型师与化妆师都细腻地讨论每个细节妆感，希望让这角色更立体。



在自己的演技部分，李洙赫表示因为原著是相当高人气的漫画，如何把剧中情节有戏剧效果地具体化，是相当重要的。忠吉在剧中与危机管理组对立，为了维持这状态，在演技上也必须有所节制，角色的个性与设定上有些部分需要与漫画上的角色做点变化，希望大家也能喜爱这角色上一些由他与导演、作家等创造出来的新特色。当然李洙赫也不忘感谢同剧演员们与原著漫画作家，期待大家喜爱并支持《还有明天》。



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