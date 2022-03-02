对《九尾狐传2》期待感很高？狐狸弟弟「李朗」金泛：「我比任何人都要喜欢这部作品，听到要制作第二季非常高兴」

金泛在今年迎来出道第17年，他在30多岁时出演的《九尾狐传》、《Law School》以及最近剧终的《Ghost Doctor》等，都被选爲令人难忘的作品，近日他也接受了采访。

被问到《Ghost Doctor》终映有什么感想？金泛说：「看最后一集的时候，我好像觉得万幸。无论是技术上还是感情上都有很多困难，但结束后看到很多人喜欢，真是万幸。 这是一部有很多久违的喜剧要素的作品，拍摄过程非常愉快。」



他也提到因为被高胜卓这个角色吸引住，才会拍摄这部作品。金泛：「第一次见到那个人物时，闪闪发光，很柔软。但是仔细观察后发现他是一个思想深沉、有痛苦的朋友。以想表现那个朋友，想听听那个朋友的话的想法开始的。」



对於《九尾狐传》第二季的期待感很高？金泛表示：「我比任何人都要喜欢这部作品，绝对不输大家、粉丝们的喜欢。累的时候，想要回家得到治愈时都会看《九尾狐传》。当然不是说对我的演技有多满意，而是因为和他们一起拍摄时，本身就是很好的回忆，所以经常会看。听到要制作第二季的消息真的非常高兴，我也期待会以怎样的故事再次展开，非常期待！」



另外，《九尾狐传》第二季讲述迫降到1930年代的九尾狐怪谈狩猎动作剧。包括李砚（李栋旭 饰）成为山神的过程在内，也会将李朗（金泛 饰）在前一季中没能完成的故事等融入在故事中。金素妍将饰演女主角「柳红朱」一角，有著「不老」传闻京城最高料理店妙缘阁的主人，也是前西边山神。



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