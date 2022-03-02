對《九尾狐傳2》期待感很高？狐狸弟弟「李朗」金汎：「我比任何人都要喜歡這部作品，聽到要製作第二季非常高興」

金汎在今年迎來出道第17年，他在30多歲時出演的《九尾狐傳》、《Law School》以及最近劇終的《Ghost Doctor》等，都被選爲令人難忘的作品，近日他也接受了採訪。

被問到《Ghost Doctor》終映有什麼感想？金汎說：「看最後一集的時候，我好像覺得萬幸。無論是技術上還是感情上都有很多困難，但結束後看到很多人喜歡，真是萬幸。 這是一部有很多久違的喜劇要素的作品，拍攝過程非常愉快。」



他也提到因為被高勝卓這個角色吸引住，才會拍攝這部作品。金汎：「第一次見到那個人物時，閃閃發光，很柔軟。但是仔細觀察後發現他是一個思想深沉、有痛苦的朋友。以想表現那個朋友，想聽聽那個朋友的話的想法開始的。」



對於《九尾狐傳》第二季的期待感很高？金汎表示：「我比任何人都要喜歡這部作品，絕對不輸大家、粉絲們的喜歡。累的時候，想要回家得到治癒時都會看《九尾狐傳》。當然不是說對我的演技有多滿意，而是因為和他們一起拍攝時，本身就是很好的回憶，所以經常會看。聽到要製作第二季的消息真的非常高興，我也期待會以怎樣的故事再次展開，非常期待！」



另外，《九尾狐傳》第二季講述迫降到1930年代的九尾狐怪談狩獵動作劇。包括李硯（李棟旭 飾）成為山神的過程在內，也會將李朗（金汎 飾）在前一季中沒能完成的故事等融入在故事中。金素妍將飾演女主角「柳紅朱」一角，有著「不老」傳聞京城最高料理店妙緣閣的主人，也是前西邊山神。



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