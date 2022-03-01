出道前都在帮母亲还债！韩韶禧最近「全额付清0贷款」买下高级别墅，韩网友：「希望以后只有幸福的事」

据 스카이데일（skyedaily）报导，韩韶禧去年12月以19.5亿韩元（约台币4600万）购买位於京畿道九里市峨川洞「VILLADEGREEUM W」的一户高级别墅。而韩韶禧并没有使用贷款，是以全额现金进行购买。
这附近住了许多作家、艺人等，被称爲艺术家村，包括包括即将和孙艺真结婚的炫彬、吴涟序、JYP的创办人朴轸永等。
今年27岁的韩韶禧以广告模特儿出道，2017年开始以演员活动，拍摄《重逢的世界》、《金钱之花》、《百日的郎君》等作品。2020年在《夫妻的世界》饰演「吕多景」一角后爆红，晋升为大势演员行列，并陆续出演《无法抗拒的他》、《以吾之名》等剧，期间还拍摄化妆品、头发产品、服装、饮料等众多广告。与朴炯植搭挡的音乐电视剧《Sound Track#1》也将在3月25日播出。
在爆红后，韩网出现一篇文章爆料她的母亲「欠下1000万韩元后神隐」，让她的名字登上热搜。韩韶禧因此公开道歉，还透露自己在5岁时父母就已经离婚，从小由奶奶带大，直到高中毕业她独自离开家乡到首尔打工赚钱。因为与母亲的往来不多，一直到20岁以后才得知债务问题，身为子女，从出道前其实就开始为母亲偿还债务。
买房消息一公开，也在韩网引发热议，网友们也纷纷留言：「哇～全额付现，真的太帅了」、「希望能和奶奶过著幸福生活」、「又不像别人那样贷款90%，全额现金太帅了」、「总是像牛一样工作，想再看好的作品」、「她在爆红前真的过得很辛苦，希望以后只有幸福的事」、「蔚山的骄傲韩韶禧，真的超棒的」等等。
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