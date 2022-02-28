《机智医生生活》五人帮的售后又来了！曹政奭、郑敬淏、金大明、田美都拍影片祝贺柳演锡YT频道开通一周年

柳演锡的Youtube频道「周末演锡剧」昨天公开了《机智医生生活》四位演员发来的影像信，郑敬淏思考再来客串一次、金大明则约定2周年再见，99s还是那么有爱~

曹政奭：「听说柳演锡的周末演锡（连续）剧已经开通1年了，非常祝贺！要一直健康幸福。 大家记得订阅点赞接受通知哦！我也是订阅者之一，请大家多多喜欢演锡！」



郑敬淏：「其实半年前我出镜的影片还是播放次数第一，很可惜排名下滑了。 要不要再来周末演锡剧好好露脸一次呢？ 总之，演锡啊恭喜一周年，订阅者们新年快乐，要一直收看周末演锡剧哦，谢谢。 」



金大明：「我是美都和falasol的键盘金大明。 大家过得好吗？ 说来我也有3%的股份，但演锡一直没有给我买好吃的。 下次如果约好请客的话我再带着朋友们去问候。 据说已经过了1年？ 恭喜，感谢大家喜欢我们演锡。 2周年的时候我会再来和大家打招呼。 」



田美都：「居然已经1年了，哇~柳演锡真的很厉害是不是？ 祝贺他，大家也要对周末演锡剧点赞订阅哦！啊忘记该怎么说了~总之谢谢！」



周末演锡剧是所属社为柳演锡经营的官方Youtube频道，去年2月27日公开第一支影片，之后每周六晚都会更新，内容包括柳演锡体验露营生活、介绍背包内物品、帮领养来的爱犬Lita铺防滑地垫等等，让人感觉十分温暖亲切。



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