听说崔宇植最近超爱这个日本传统游戏！连TWICE SANA都被砸过手～

男演员崔宇植最近迷上了一款传统游戏，很有可能掀起新热潮。

日前，崔宇植在个人IG上公开了一则短片，影片中他衣著休闲，手里拿著日本传统玩具-剑玉，还特意配文表示：「千万不要放弃，一直晃。」 崔宇植尝试了数次之后，才把木球稳稳地放到了「皿」上，难怪崔宇植让大家千万不要放弃呢。



剑玉是日本传统游戏，TWICE前几年举办粉丝时，日本籍成员SANA就被拍到了玩剑玉，但手法相当不熟练，还一不小心砸到了手指，看上去很痛。这也能看出剑玉游戏相当不容易，需要全神贯注且有耐心。



崔宇植先后凭藉电影《寄生上流》和电视剧《那年，我们的夏天》而人气爆棚，再加上和演员朴叙俊、防弹少年团成员V等人是死党好兄弟，粉丝遍布全球，这则影片公开后就有粉丝表示：「剑玉游戏看来要火起来了」。 而韩国国内多家媒体确实已经在报导相关事情了，可以说崔宇植的影响力很不一般。

话又说回来了，《那年，我们的夏天》其实播毕也没多久，大家走出崔雄x延秀这对CP了吗？



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