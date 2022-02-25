「准爸爸」崔泰俊婚后首次出演电视剧！客串《二十五，二十一》：为剧情带来反转的人物

准爸爸崔泰俊将友情客串热门韩剧《二十五，二十一》，带来不一样的反转。

《二十五，二十一》剧组公开了崔泰俊的客串剧照，他坐在飞机内，扭头看向后排的某人，到底看的是谁呢，不禁让我们好奇了。

其他的几张剧照里，崔泰俊和女主角金泰希一同出镜，穿著针织衫搭配白色衬衣，身边的金泰璃也是同样的装扮，她转头看向他，露出了微笑，不一样的氛围再次刺激著观众们的心。 崔泰俊到底会以怎样的角色亮相呢，虽然我们还无从得知，但从剧照中来看应该是和金泰璃有关系的人。制片商也表示：「崔泰俊将会为剧情带来反转，虽然他戏份不多，却会给观众留下深刻的印象。」 这更让大家的好奇心大爆发。



去年年底，朴信惠和崔泰俊宣布结婚，并於今年一月正式完婚，现在朴信惠在家安心养胎待产，而《二十五，二十一》则是崔泰俊在婚后首次出演的作品，虽然只是客串，但也引起了众人的关注。 很多人都很好奇两人宝宝的性别，虽然这对准父母没有对外公开，但从好友严志媛在自己的YouTube频道「Um Tube」中的VLOG来看，气球上印著的「Hello Baby Boy」 暴露了宝宝的性别，应该是个小男生啦。 广大粉丝和网友都很期待朴信惠和崔泰俊这对颜值夫妻的宝宝诞生，不少人都说「光看爸爸妈妈的基因，就能猜到宝宝会有多帅了」！



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻