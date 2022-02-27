[有雷]《警校菜鸟》蔡秀彬＋姜丹尼尔正式放闪开始！共同成功追捕嫌犯恋情更升温（EP9－10）

[有雷]《警校菜鸟》上一集结尾姜丹尼尔与蔡秀彬终於在电话亭中深情长吻，也正式展开恋人关系，虽然想要偷偷进行不让朋友们发现，但却总是在无意间被撞见，菜鸟们也终於进入实习期间，通力合作之下更是成功追捕了嫌犯，为校争光。

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《警校菜鸟》上一集结尾高恩江（蔡秀彬饰）与魏承现（姜丹尼尔饰）终於确认了彼此的心意，虽然小心闪避著其他人的眼光，不过两人还是掌握空隙享受甜蜜瞬间。除了他们，酷酷的金拓（李新英饰）也在申雅莉追问下告白自己喜欢她的心意，也令人期待这一组CP。



交往后原本期待著校外约会，魏承现却被学长拉去聚餐，高恩江空等了一晚上只好回家，却在家门口看到醉醺醺的魏承现提著辣炒年糕来到高恩江家，看著醉到不省人事的魏承现，高恩江只好把他拖到自己房内度过一夜。隔天一早魏承现本想偷偷离开，却在门口被高恩江的爸爸撞见，高恩江也爽快承认两人的确在同房间内共度了一晚。



珠英（闵度熙饰）网购一台游戏机，却只收到一个空盒，遭到诈骗但相当不甘心的她，约了大日与范洙协助她一起揪出嫌犯。他们依照嫌犯寄件所留下的资讯而循线追查，终於找到了这一位年轻人李世贤（朴尚勋饰），但他坦白背后仍有操纵他的人，正以暴力威胁他成为人头帐户进行网路诈骗。高恩江一群人答应帮他摆脱背后的操纵者，不过却在关键时刻追丢了这嫌犯，同时也失去了李世贤的联系，案件无疾而终。



菜鸟们都被分发到派出所进行为期两周的实习，高恩江、魏承现以及金拓都被分派到同一地点，他们在实习过程中意外发现了李世贤的奶奶正在等他回家，高恩江更锲而不舍看了许多监视器画面并追踪到诈骗集团藏身处，经过一番辛苦追逐，总算逮捕了这位难缠的嫌犯，也救回了迷途少年李世贤。三人更因此受到派出所的表扬，校方也与有荣焉。



同学们一同到夜店庆祝实习结束，此时魏承现却与一名不知名的女子错换了手机，此女子似乎正受到不当虐待，下此毒手的人竟是警察大学圈内知名人士，甚至时常分享如何成功的讲座，看似光鲜有礼却拥有不为人知的恐怖面，菜鸟们该如何将他绳之以法呢？

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