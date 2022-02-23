《Crazy Love》第一集预告：明星讲师公然挖苦女秘书，人生无望的她即将展开致命反击！

金材昱和Krystal主演的混乱疯狂浪漫剧《Crazy Love》最新公开了第一集的预告片，揭晓甜蜜杀机背后的原因！

预告片开头独白介绍金材昱的角色：「他是私教育界最顶级明星讲师、GOTOP公司代表卢高镇。 」卢高镇所到之处满是狂热粉丝，穿著名牌西装、从闪亮亮的跑车里走下来，用傲慢的声音说道：「自古以来，第一名就不可以和第二名一起行走。 」



卢高镇虽然在外面被众人敬仰，在公司里却因为脾气暴躁等原因被所有人畏惧，从没有人在他手下撑过3个月。 画面一转来到卢高镇秘书李信雅鸡飞狗跳的忙碌生活，原来她已经给卢高镇当秘书整整1年！



一直以来支持李信雅的就是当讲师的梦想，还为获得试镜机会激动不已，但这个梦想眼看也要因为卢高镇而破碎。 卢高镇在坐满人的教室里说「我最讨厌不好好干活却按时领工资的职员」，手指的方向正是李信雅。



《Crazy Love》讲述接到杀人预告的高傲讲师和被宣判绝症的秘书之间甜蜜又充满杀机的混乱疯狂故事。 之前的预告片里两人穿著婚纱礼服，李信雅手握斧头露出阴险笑容、卢高镇一只手掉了下来，究竟这两人有什么深仇大恨？ 静候3月7日开播揭晓！



第一集预告：



之前公开的婚纱预告：



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