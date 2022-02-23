这部温暖又感动！《Ghost Doctor》大结局刷新自身最高收视，4位主演发表终映感言：「既高兴又遗憾」

《Ghost Doctor》在昨晚（22日）播出大结局，全国收视为8%、最高9%，首都圈收视为8.4%、最高9.7%，刷新自身最高收视率。

最后一集中，回归现实世界的车英民（郑智薰 饰）和高胜卓（金泛 饰）依然如故的「汤姆与杰利」默契，还有爲了救活患者他们耀眼的孤军奋战，带来了趣味和感动。主演郑智薰（Rain）、金泛、Uie、孙娜恩也传达终映感言。



郑智薰说：「拍摄6个月的《Ghost Doctor》落下帷幕，看到很多人看得开心，我既高兴又激动。从准备过程到拍摄结束，可能是因爲付出很多努力和爱意，结束后让人觉得空虚。虽然性格有点刻薄，但是能够饰演感情丰富、温暖的车英民感到很幸福，因爲深情的心意很大，所以会永远留在记忆中。最后感谢所有工作人员和演员们，也感谢一直以来观看的观众们。」



金泛说：「感觉不会结束的《Ghost Doctor》结束了，既觉得神奇又觉得遗憾。非常感谢爲完成一部作品而努力的导演、编剧、所有工作人员以及谘询老师们，向一起合作过的郑智薰前辈等所有演员表示感谢。最后多亏观众们的喜爱和支持，我才能以非常开朗的心情饰演胜卓。真心希望胜卓能一直过上那样真实、正义、幸福的生活。」



Uie 说:：「多亏好同事演员和工作人员，我们才能愉快地拍摄和收尾。和世真一起又笑又哭的期间，不知不觉间就结束了，很荣幸能饰演世真一角，通过电视剧相遇的缘分很珍贵，也很感谢。向支持到最后的观众们表示深深的感谢，我会在好的作品中再次向大家问好。」



孙娜恩也说：「现在还没有实感要结束了。这段时间导演、编剧、工作人员、演员们都辛苦了，非常感谢。大家一起努力拍摄的回忆会幸福地记住，还有最重要的是想对喜爱《Ghost Doctor》并一起享受的观众们说声谢谢。」



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