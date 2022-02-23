《Crazy Love》第一集預告：明星講師公然挖苦女秘書，人生無望的她即將展開致命反擊！

金材昱和Krystal主演的混亂瘋狂浪漫劇《Crazy Love》最新公開了第一集的預告片，揭曉甜蜜殺機背後的原因！

預告片開頭獨白介紹金材昱的角色：「他是私教育界最頂級明星講師、GOTOP公司代表盧高鎮。 」盧高鎮所到之處滿是狂熱粉絲，穿著名牌西裝、從閃亮亮的跑車裡走下來，用傲慢的聲音說道：「自古以來，第一名就不可以和第二名一起行走。 」



盧高鎮雖然在外面被眾人敬仰，在公司裡卻因為脾氣暴躁等原因被所有人畏懼，從沒有人在他手下撐過3個月。 畫面一轉來到盧高鎮秘書李信雅雞飛狗跳的忙碌生活，原來她已經給盧高鎮當秘書整整1年！



一直以來支持李信雅的就是當講師的夢想，還為獲得試鏡機會激動不已，但這個夢想眼看也要因為盧高鎮而破碎。 盧高鎮在坐滿人的教室裡說「我最討厭不好好幹活卻按時領工資的職員」，手指的方向正是李信雅。



《Crazy Love》講述接到殺人預告的高傲講師和被宣判絕症的秘書之間甜蜜又充滿殺機的混亂瘋狂故事。 之前的預告片裡兩人穿著婚紗禮服，李信雅手握斧頭露出陰險笑容、盧高鎮一隻手掉了下來，究竟這兩人有什麼深仇大恨？ 靜候3月7日開播揭曉！



第一集預告：



之前公開的婚紗預告：



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