炫彬&孙艺真婚礼很有可能请刘在锡担任司仪！孙妈妈被拍到买超昂贵结婚礼单盒：毕竟女儿女婿都是顶流XD

韩国娱乐圈顶流男神炫彬迎娶顶流女神孙艺真，强强联手的婚礼备受瞩目，虽然婚礼要到3月末才举办，但已经有不少人开始期待了。

日前，韩媒《女性朝鲜》爆料孙艺真的妈妈在大邱某百货店购买了一只价值1200万（韩币，下同）的漆器礼盒（嫁妆盒），专门用来装结婚礼单。据孙妈妈身边人透露：「不管是艺真还是女婿，两人都是大明星，女方家花费了很多心思，一片爱女之心的孙妈妈很谨慎地在准备。」



民众们只知道两位大明星的婚礼将於3月末举行，具体日期未知，早前就有媒体爆料过婚礼选在了首尔喜来登华克山庄（Sheraton Grande Walkerhill Hotel）。不过日前孙艺真亮相综艺节目《刘QUIZ》的内容再次获得关注，有不少人猜测两人婚礼的司仪很有可能是刘在锡。

《刘QUIZ》中孙艺真一见面就强调之前和刘在锡因为综艺节目而结缘，两人曾经在《Running Man》里一起蹦极过，之后又在《无限挑战》（刘在锡主持）里为了骗其他嘉宾，孙艺真和丁一宇计画了一出「隐藏的摄影机」。孙艺真出演过的为数不多的综艺节目里，似乎都有刘在锡的身影。接著孙艺真又称：「要宣传新电视剧《三十九》，他们问我要去哪档节目宣传，我说要来《刘QUIZ》，因为这里有有在锡欧巴啊。」



作为国民MC的刘在锡，不仅很会主持节目，而且经常作为司仪主持明星友人的婚礼。结合孙艺真和刘在锡的交情，难怪很多人都在猜测刘在锡会去担任两位大明星的婚礼司仪啦。虽然之前炫彬和孙艺真所属经纪公司都表示婚礼仅邀请双方家人和亲朋好友，是非公开形式，但想必也会有他们的娱乐圈好友参加吧，不知道谁会担任伴郎、伴娘，谁又会唱祝歌呢？



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