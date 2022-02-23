SHINee珉豪亲大哥不仅帅还是个学霸！女生们看了好想嫁：想当珉豪大嫂♥

看到SHINee珉豪的亲大哥，广大女饭们坐不住了，直呼：「想当珉豪的大嫂！」

最近知名作曲家Code Kunst亮相综艺节目《我独自生活》，而与之交情甚好的SHINee珉豪的亲大哥崔珉锡也出镜了，看到这一画面惊得珉豪的同团队友Key惊呼：「这个哥哥怎么出现在这里？」



Code Kunst这才解释说他和崔珉锡从国小就是朋友，也从那个时期起就认识了珉豪，可以说是看著珉豪长大。 「珉豪高中出道时周围的朋友都调侃要出道也是珉锡出道啊，怎么是珉豪出道呢？可想而知珉锡人气有多高。」

崔珉锡是典型的单眼皮韩国男生，面部线条流畅，是会让人产生好感的暖男形象。去年珉豪出演《我家的熊孩子》时就大赞哥哥是「妈朋儿」，「我和我哥相差2岁，但所有方面都存在差异，我哥学习好运动好人气也很高，外加长得还帅。我妈经常说我能有一半像我哥就好了，我都没考进过全校前十名，但我哥几乎每次都名列前茅。有时候因为他过於优秀，而让我有些烦他」。据悉崔珉锡毕业於韩国顶尖学府之一的首尔大学的体育教育系，目前在某企业就职。



不少看到哥哥照片的网友表示：「兄弟俩都很帅！」、「基因太强大了！真是亲兄弟！」、「我怎么觉得珉豪的哥哥有点像Key呢」等等评论。



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