《警校菜鸟》姜丹尼尔变身蔡秀彬私人教练！两人的粉红暧昧太精彩

剧情越来越粉红的Disney+原创电视剧《警校菜鸟》，本周姜丹尼尔将变身蔡秀彬的专属助教吗？最新一集的剧情即将在体育锻炼的现场展开，姜丹尼尔究竟有没有趁胜追击，直接亲到蔡秀彬呢？

在前面剧情中共同帮助克服了多次危机的魏承现（姜丹尼尔饰）与高恩江（蔡秀彬饰），即使遭到恶意诬陷以及卷入群殴风波，两人依旧揭开了真相而证明清白。为了朋友不顾一切飞奔的那种热血，令观众感到相当温暖。接下来魏承现与高恩江之间的友情变化也开始让人心动，在不自觉的状况下，是否爱情已经悄悄萌芽了？



今日即将播出的剧情中，这些警校新生们为了得到一个补救的机会，在青蓝运动会若表现优异的话，有可能将功赎罪，抹去了自己之前曾经有过的不光彩纪录，因此大家全力以赴的准备著。在准备的过程中，这些同学们之间是否开始产生了感情变化？



即将迎来青蓝运动会，正在努力准备运动会的两人，魏承现相当坚定地变身为高恩江的私人特别教练，虽然是魏承现专属的地狱训练，但两人的距离却又拉得更近，高恩江也全力以赴累到筋疲力竭。当高恩江站上起跑线，身为训练者的魏承现则在看台上为她加油，不知道是否取得了好成绩？到了晚会时段，魏承现还与同寝室的朋友们一起准备了帅气的舞台表演，台下的高恩江是否转变为迷妹模式？今日即将揭晓。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻