韩剧越来越敢拍！《少年法庭》四大实力派互飙演技，探讨少年犯们别想为所欲为：预告看完满肚子气啊

韩剧越来越敢拍！《少年法庭》四大实力派互飙演技，探讨少年犯们别想为所欲为：预告看完满肚子气啊

韩剧   2022年2月16日   星期三09:00   MiJimin   2

（封面图源：Netflix《少年法庭》官方海报）

倒数10天就要首播上线了！由金惠秀、金武烈、李圣旻、李姃垠等4个顶级咖位的演员们合作，光看预告就让人对新剧《少年法庭》期待万分～。

「年纪轻轻就犯下罪刑的他们，究竟是十恶不赦的恶人，还是需要救赎的灵魂？」
（图源：Netflix《少年法庭》官方海报）

Netflix 即将在2月25日播出的韩剧《少年法庭》公开了主演们的最新剧照，早先释出的正式预告也引发热烈的讨论。
（图源：Netflix《少年法庭》官方海报）

本剧讲述一个厌恶少年犯而闻名的法官沈银锡（金惠秀　饰），出任地方法院的「少年法庭」，面对年少罪犯们进行冷酷审判的故事。

▼《少年法庭》正式预告：

【人物简介】

▼金惠秀饰演聪明且性格粗暴的精英法官「沈银锡」，厌恶少年犯且总能冷酷地做出判断，有著「做了伤害别人的事就要接受惩罚」的信念。
（图源：Netflix《少年法庭》官方剧照）

▼金武烈饰演少年刑事法庭上的左陪席法官「车太洙」，与沈银锡信念不同，希望以温柔的方式对待少年犯。
（图源：Netflix《少年法庭》官方剧照）

▼李圣旻饰演资历18年的首席法官「姜元钟」，是个在现实与理想中挣扎，充满野心却又经常自我矛盾的人物。
（图源：Netflix《少年法庭》官方剧照）

▼李姃垠饰演讲求效率的首席法官「罗瑾熙」，与沈银锡有著不同的价值观，两人关系极为紧张，埋藏著不为人知的秘密且时常让人猜不透。
（图源：Netflix《少年法庭》官方剧照）

四位都是活跃於大小萤幕，在电视及电影圈都非常抢手的演员们，在这充满批判性的题材中，又会展现出什么样的演技也让人非常期待！
（图源：Netflix《少年法庭》官方剧照）

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留言/评论
  • 請不要又在上線隔天就急著"名為心得感想其實又爆雷"了,一個好好的韓流資訊網站已經慢慢變成網友口中的爆雷專業戶也是蠻可悲的 #至於一堆無腦的花癡文就算了
    3小时前
  • 哇！太期待了！
    2小时前
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