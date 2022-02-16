韩剧越来越敢拍！《少年法庭》四大实力派互飙演技，探讨少年犯们别想为所欲为：预告看完满肚子气啊

倒数10天就要首播上线了！由金惠秀、金武烈、李圣旻、李姃垠等4个顶级咖位的演员们合作，光看预告就让人对新剧《少年法庭》期待万分～。

「年纪轻轻就犯下罪刑的他们，究竟是十恶不赦的恶人，还是需要救赎的灵魂？」



Netflix 即将在2月25日播出的韩剧《少年法庭》公开了主演们的最新剧照，早先释出的正式预告也引发热烈的讨论。



本剧讲述一个厌恶少年犯而闻名的法官沈银锡（金惠秀 饰），出任地方法院的「少年法庭」，面对年少罪犯们进行冷酷审判的故事。

▼《少年法庭》正式预告：



【人物简介】

▼金惠秀饰演聪明且性格粗暴的精英法官「沈银锡」，厌恶少年犯且总能冷酷地做出判断，有著「做了伤害别人的事就要接受惩罚」的信念。



▼金武烈饰演少年刑事法庭上的左陪席法官「车太洙」，与沈银锡信念不同，希望以温柔的方式对待少年犯。



▼李圣旻饰演资历18年的首席法官「姜元钟」，是个在现实与理想中挣扎，充满野心却又经常自我矛盾的人物。



▼李姃垠饰演讲求效率的首席法官「罗瑾熙」，与沈银锡有著不同的价值观，两人关系极为紧张，埋藏著不为人知的秘密且时常让人猜不透。



四位都是活跃於大小萤幕，在电视及电影圈都非常抢手的演员们，在这充满批判性的题材中，又会展现出什么样的演技也让人非常期待！



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