要抓住幽灵的《迷网追凶》今日公开！所有的人各怀著不同目的却追逐同一目标「幽灵」！

由Disney+原创的新电视剧《迷网追凶》描述为了使从太阳风之中挽救人类的防御网「GRID」诞生，消失的未知存在「幽灵」相隔了24年而成为杀人魔的共犯再度现身，而人们为了各自不同的目的追逐著幽灵，将带来悬疑惊悚追击的作品。

徐康俊所饰演的管理局职员金世河说：「我的任务就是找到那女人。」寻找幽灵是他进入管理局的目标，从他的眼神中也可看出他的执著与恳切。他背后的故事令人好奇，为何赌上了人生也要找到幽灵。而在杀人事件现场目击了「消失的女人」的重案组刑警郑清晨（金亚中饰），心中则是有著「为何要出现在我面前」的疑问，於是开始追逐这事件，眼神中充满了坚定的信念。



总是用完美的扑克脸武装自己的管理局职员宋语镇（金武烈饰）心中则是怀疑著「那女人究竟是谁？」，虽然他否定著幽灵的存在，在他被捕捉到的正式报告出炉后，产生了想要完成这段时间大家做不到的事情的反转野心。另外身分不明的杀人魔金马陆（金成均饰）则说「光靠我一个人无法面对」，莫名其妙地受到幽灵的庇护，在黑暗中他愤怒的眼神，更令人好奇他的下一步。



虽然大家的理由不同，但却全部都有同一个目标，也就是那个神秘未知的存在「幽灵」，由李施昤所饰演的幽灵，却有著一副凄凉的表情，作为本剧的核心人物，她身上所隐藏的故事也将是关键看点，今日即将於Disney+公开。



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