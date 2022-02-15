《鱿鱼游戏》《僵尸校园》李瑜美：「终於新作品能够让我活久一点！不用太快领便当〜」

接连在电视剧集《鱿鱼游戏》《僵尸校园》有令人印象深刻表现的演员李瑜美，电视剧公开后开始有了许多广告或其他作品的邀约，令她感到生活开始有些转变。

Netflix原创电视剧《僵尸校园》一公开后就受到大量关注，公开后连续13日登上N台电视剧部门的全球收视冠军，而剧中李瑜美饰演一位家境富裕的自私女学生娜妍，藐视家境较清寒同学的那种态度，甚至用手段陷害朋友等，都令观众们相当气愤，当然也感受到她的优秀演技。而她在日前接受韩媒「Sports Chosun」线上访谈时也表示自己家人与周围朋友都喜欢这次的演出，也都对她送上祝贺，让她觉得超幸福。



当李瑜美演出李娜妍一角时，先看过漫画就觉得这角色真是剧中数一数二的坏蛋，她思考著娜妍到底过著什么样的生活而有这样的行为，是否因为小时候父母的教育方式让娜妍对景修这么做？还是她看著景修虽然不富裕却有那多的好朋友而心生嫉妒？



李瑜美在制作发表会上也曾提到，自己不断以观众的角度出发，要表演得多坏才能诱发电视前的观众们愤怒呢？她完美完成目标，的确引来许多观众们的谩骂。李瑜美知道自己成功了，她也表示曾看过观众们为了《鱿鱼游戏》中的智英不舍落泪，现在又看到观众们因为《僵尸校园》的娜妍而狂骂她想打她，很不一样的感受她却在相隔不久就同步感觉，她也感到自己很幸运。



李瑜美下一部作品即将与郑宇以及权律合作电视剧《心理教练诸葛路》，她开玩笑地说幸好之后收到的作品角色剧本，都没有马上领便当，可以在剧中活很久，很多幸福又长寿的角色，也跟《鱿鱼游戏》《僵尸校园》非常不同的角色，也期待再用全新的面貌与观众们见面。

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