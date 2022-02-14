[有雷]《内科朴院长》深信伪科学的院长夫人VS为经营诊所而过劳的医师前辈（EP7－8）

[有雷]《内科朴院长》讨论的议题总是深入时事，这一次除了融入了上班族也梦想增加收入的管道，也就是参与股票投资，还有伪科学在生活中带来的冲击让院长也抓狂。朴院长依旧寻找著维持创业初期负支出的方式，24小时的夜间诊疗真的好吗？

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《内科朴院长》朴元章（李瑞镇饰）再度自我提醒因为开设这家诊所而贷款了三亿韩元，依照目前患者上门的人数感觉要还上贷款非常辛苦，加上老婆还迷上了锗手炼！买了一堆回家，对於这样口耳相传的所谓「伪科学」其实也非常伤脑筋。甚至老婆还越演越烈，为吸收绿色能量把全家的装潢都换得绿油油，让朴元章也无言。



而诊所内的伪医师智勋，梦想靠炒股致富，顿时还把诊所变成股市投资中心，吸引一堆股民聚集，包含院长夫人也一起买了他推荐的股票。不过没多久智勋就发现炒股梦碎，转作其他虚拟货币投资了，正当朴元章觉得自己又是受灾户的同时，没想到老婆少根筋买错了股票，让他逃过一劫。



朴元章在同学聚会时听说了一位学长苏大光，也和他一样自行开业，并且还24小时进行夜间诊疗，相当努力，每次约他总是在忙，打电话去也只能寒暄两句就得去看病人，感觉事业相当成功，让朴元章想要效法他的努力。



於是朴元章也开始了夜间诊疗，但发现真的累到不行，体力不堪负荷，於是也想打电话去与大光哥聊两句。不久前却接到了这位大光哥离世的消息，朴元章这才知道他自行开业也是背负著非常多的辛苦，激烈竞争之下他才进行24小时夜间诊疗，却忽略了自己的高血压症状，导致最后过劳，体力不支而倒下。最终朴元章也不再坚持24小时看诊了。



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