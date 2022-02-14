从青涩初吻到火热床戏，宋江「Kiss匠人」的升级之路！亲完了金所炫&韩韶禧，这次又亲上了朴敏英XD

小鲜肉演员宋江，谁看了不夸一句「太有女演员福了」！

从《喜欢的话请响铃》里的金所炫，到《无法抗拒的她》中的韩韶禧，再到新剧《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》里的朴敏英，这三位颜值爆表的女演员都有一个共同点，那就是都被宋江吻过！！！一时间不知道是该羡慕三位女星，还是该羡慕宋江。



现在的宋江俨然升级为了「吻戏达人」，《气象厅的人们》一改韩剧8集定律（到第8集才有吻戏），第二集里就上演了火辣的床戏，一下子把收视率（首都圈收视率）提升到了6%，看来观众们也在等著宋江和朴敏英的激情戏啊。比起正常的恋爱过程，陈夏京（朴敏英 饰）和李时雨（宋江 饰）的激情其实只是一场一夜情。 夏京因为前男友韩基俊（尹博 饰）而伤心，就和李时雨（宋江 饰）一起去喝酒，而李时雨其实也是出轨受害者，他的前女友则是韩基俊的老婆蔡宥珍（Yura 饰）。 可能是因为「同是天涯沦落人」的心态，两人火速亲近起来，借著酒意度过了激情一夜。 赤裸著上半身的时雨直接夏京压在了床上，以具有侵略性的热吻「攻城掠地」，看得观众们那叫一个面红耳赤。





想起宋江在《喜欢的话请响铃》中他和金所炫的悸动初吻，两人都还是学生，在无人小巷里，宋江壁咚金所炫，一句「我可以亲你吗」显得那样的大胆又青涩。



来到《无法抗拒的他》中，宋江就变身了阅女无数的大海王，和「韩剧最美小三」韩韶禧的亲密戏多到数不过来，每次男女主见面，那暧昧氛围隔著萤幕都让人心痒痒，甚至有部份集数被列19禁！另广大女性观众完全折服於宋江的撩妹大法之下。



新晋Kiss达人，你最爱他和哪位女演员的吻戏呢？？

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