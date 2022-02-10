T-ara芝妍发布手写信，宣布与棒球选手黄载均结婚♥「无论何时都会先照顾我，就像我人生中的礼物」

10日，T-ara芝妍以手写信宣布好消息，即将要和男友黄载均结婚。

芝妍晒出手写信与男友的甜蜜合照，表示是去年透过熟人介绍而认识，准备在即将到来的冬季结婚。信中提到男友像人生中的礼物一样，无论何时都会先照顾她、爱护她，告诉她什么是幸福。而芝妍的男友是目前效力於KT巫师队的职业棒球选手黄载均。



▶以下是智妍的手写信全文：

「大家好，我是芝妍。因爲有了亲自对粉丝们说的话，所以鼓起勇气写了这篇文章。我在10几岁出道，时间不知不觉流逝，已经30几岁了呢。

年轻害怕一切的出道后，在10几岁的时候陷入不安中畏缩的时候，即使在艰难的时期想要放弃的20几岁的时候，你们也总是伸出手来抓住我，默默地为我应援，让我爲了能穿越长长的隧道，所以才有了现在的我。对这样一謢相信我、支持我的粉们，我想要不是通过别人说的话或是文章，而是我想最先亲自告诉粉丝们。

我在去年通过熟人认识了现在带著良好感情交往的男朋友。他无论何时都先照顾我、爱护我，告诉我什么事幸福，就像我人生中的礼物一样，我和这样的男朋友约定在即将到来的冬天结婚。

虽然很担心大家会不会被突如其来的消息吓到，但对我来说，迎来这样能和大家一起分享这种幸福的日子，一个字一个字地写下来的我也非常紧张。以后也会继续以好的面貌报答粉丝们对我的支持和喜爱。谢谢你们、我爱你们。」

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