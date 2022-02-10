顶级明星夫妇诞生！《爱的迫降》炫彬♥孙艺真发表结婚消息：「以后的日子要一起走下去」

最新消息！炫彬、孙艺真宣布结婚，顶级明星夫妇诞生啦！

10日晚间，炫彬通过所属社IG上传手写信和孙艺真牵手的照片，并表示：「我决定结婚，小心翼翼地踏入人生的第二幕。」当中表达对孙艺真的爱意：「她总是让我笑。」



▶以下是炫彬的手写信全文：

「大家好，我是炫彬。大家过得好吗？想先告诉那些爱护我、给予我极大关心和喜爱的粉丝们我人生最重要的决定，所以写了这篇文章。

应该也有猜想的人吧？是的。我决定结婚，小心翼翼地踏入人生的第二幕。我和总是让我笑的她约定好了，以后的日子一起走下去吧。

在作品中一起度过的正赫和世理，一起迈出这一步。用至今爲止发来的温暖又充满爱意的视线，相信大家会高兴地支持我们俩的第一步。那么直到我们见面打招呼的那一天爲止，大家都要健康，幸福快乐。」



孙艺真也在IG写下：「是的..大家想的那个人是没错..^^，他只是在一起就很温暖很踏实实在在的人。原本以爲男女见面、分享心声、约定未来是无法想像的事情，我们自然而然地来到了这里。感谢将我们的缘分变成命运的围绕我们的一切，各位..请祝福我们一起创造的未来吧！还有一直支持我的粉丝们，因爲大家给予的无条件的爱，我没有什么可给的，所以怀著无限的感激之情。想成爲更成熟、更帅气的演员和人，但并不像想象中那么容易。总有一天我能接近我描绘的理想乡的我的样子吧…? ^^ 所以我会成爲对大家和自己毫不羞愧的人，真心希望各位也能一天比一天幸福。」



炫彬和孙艺真早在2018年合作拍摄电影《极智对决》后，就曾经被网友看到同游洛杉矶在超市购物。后来电视剧《爱的迫降》里饰演跨越三八线的浪漫情侣，令各国剧迷疯狂，期间两人多次传出绯闻但双都坚持否认。直到去年1月1日被D社公开约会照片，终於大方认爱♥



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