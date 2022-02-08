超级自律的李俊昊连粉丝吃饭都要管：这是增肥餐，去做10小时有氧！粉丝：求放过XD

「祘王」李俊昊不仅自律，还对粉丝要求很严。 迷妹们，小编想问你们，愿意被「祘王」管吗？？

《衣袖红镶边》从开播到杀青收视率稳步上升，「祘任CP」李俊昊和李世荣成为去年年末、今年年初最火爆的萤幕情侣。 男主角李俊昊从爱豆变演技豆，不仅是二代团里的佼佼者，也是爱豆出身的演员中的翘楚。 退伍后的李俊昊让粉丝们觉得「这男人怎么越来越帅」了，从气质到身材全都有了质的飞跃，尤其是他为了瘦身和腹肌吃了一年的鸡胸肉和红薯，这才有了我们在剧中、画报、广告片里看到的身材紧致、肌肉线条明显，一举一动都在撩拨女饭之心的李俊昊。

一整年的鸡胸肉和红薯，没有坚强的意志和强大的自律根本做不到，可见李俊昊自我管理有多残酷。 只是，欧巴自己不吃也就算了，连粉丝们也要管。 有粉丝在SNS上晒出各种各样的美食，不但没有勾起李俊昊的食欲，反倒被欧巴「狠狠」教育了。 这盘香喷喷的辣炒鸡脚在粉丝的眼中就是蛋白质大餐，但在李俊昊看来却是「油+钠超标的增肥餐」，要加10小时的有氧运动。



没有什么问题是一顿火锅不能解决的。 但在wuli欧巴眼里这根本不是美食，而是需要靠10小时有氧运动才能消耗掉的「垃圾」食品。



连粉丝示爱都不行，华丽的火SHOW！不，这是间接喝油，再加10小时有氧！！！



俊昊啊，我爱你爱到泪流满面！不，因为流泪而造成肌肉损失，请进行10小时的肌肉训练！



如此健康的蔬菜卷应该能被李俊昊认可了吧？ No，馅心根本不能要！



小编算是看明白了，李俊昊你是不是吃了一整年鸡肉和红薯很眼馋粉丝们吃过的美食呢？？ 快放粉丝们一马吧，其实我们更喜欢一边品尝美食一边欣赏是帅哥的你！！！



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