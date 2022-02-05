[有雷]《警校菜鸟》姜丹尼尔+蔡秀彬为洗清污名一入学就查案！专业又聪明绝非菜鸟（EP1－2）

[有雷]《警校菜鸟》在Disney+频道首度公开就引发话题讨论，剧情描述一群高中毕业正开心被录取到警察大学的新生们，抱著开心的心情前来报到，殊不知自己正踏进了青蓝教育新生训练的地狱！首度挑战戏剧的姜丹尼尔表现不俗，与蔡秀彬又是什么样的关系？

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《警校菜鸟》其实原文剧名与之前振永及郑秀晶主演的《警察课程》相近，不免让观众们先入为主认为失去新鲜感，但其实剧情节奏紧凑，主角们的角色设定也相当鲜明。先是由一桩命案像电影般的开头，请来了郭时阳的特别演出，说著一切的故事都始於这个事件。



魏承宪（姜丹尼尔饰）在新生群中就是最显眼的一位，由於父亲就是警察厅长，他却从医学系辍学报考警察学校，以榜首之姿录取。看著魔鬼教官们对於新生不合理的磨练，未考虑到新生很可能有身体不适的状况，他更不惜在众人面前直接顶撞教官，当然除了他的身分特殊，这样的个性也可能使他日后在学校的生活增加更多阻碍。



由於有位新生不堪地狱般磨练而退训（也是特别演出的演员辛睿恩），让原本落榜的高恩江（蔡秀彬饰）得以破格录取，抱著开心的心情来到学校，却在第一堂课就受到震撼教育，疑似在课堂中打瞌睡的她，被教官点名出列，但她却认为自己并未睡著而据理力争，不过魔鬼教官们告诉她「前辈的话就是圣旨」，没有反驳的余地，於是她也只好乖乖接受惩罚。



魏承宪与高恩江虽然在校外就打过照面，对彼此印象也不太好，不过看来两人都拥有热血又正义的个性，想必即将相互吸引。此时高恩江已被教官们认为是不受教的学生，却又在外套中被发现一个针孔摄影机，拍摄著教官们的不当体罚行为，即使高恩江表明不知道为何身上出现这个，但却也百口莫辩。魏承宪曾看见些蛛丝马迹，并暗中调查与此事件相关的新生。

高恩江几乎快被退学，也在校内遭到孤立。就在即将召开退学惩戒会议之前，高恩江请当时很可能在现场的魏承宪一起协助，暗中找出针孔摄影机的持有者，为自己证明清白。聪明的她与魏承宪一同推敲线索，却在同寝室的室友奇汉娜（朴柔娜饰）的枕头下发现了充电器……

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