【韩剧TMI】CP百搭王丁海寅，这部戏里差点就和孙艺真二搭了！《经常请吃饭的漂亮姐姐》当年超火

这一对演员差点就二搭了，说起来确实有些可惜呢。
不知道各位小伙伴有没有这样的想法，如果演员在某档戏里合作默契，演技匹配，颜值很搭，再加上又有CP感的话，会不会很想让他们二搭呢？ 就像《那年，我们的夏天》里的崔宇植&金多美、《衣袖红镶边》里的李俊昊&李世荣、《五月的青春》里的李到晛&高旻示。
其实前几年《经常请吃饭的姐姐》播出时，主角丁海寅和孙艺真也被广大剧迷赞为「最佳萤幕情侣」，看过的人都表示实在太甜了，撒糖程度完全不亚於当年《太阳的后裔》里的宋慧乔和宋仲基，看剧的时候让人不断昌盛想要谈恋爱的感觉！该剧之后不少剧粉都期待两人的二次合作。
2019年，丁海寅有新戏《春夜》开播，这是丁海寅和《经常请吃饭的漂亮姐姐》安畔锡PD和金恩编剧的再次合作，自然而然选角时剧组都想到了孙艺真。 只是孙艺真婉拒了女主角的提案，最后由韩志旼宣布出演。《春夜》播出后就被评为「年度最暖韩剧」，当年的MBC演技大赏中两人还入围了「最佳一分钟CP奖」，受访时韩志旼坦言拍摄时真的有心动，瞬间满足了所有CP粉的想像。
丁海寅的奇妙之处在於无论和谁搭档都能将自己融入其中，《雪降花》里和BLACKPINK JISOO，《一半的一半》里和蔡秀彬，甚至是《D.P：逃兵追缉令》中与具教焕，只要同框，哪怕没有感情连结，氛围和气场都超级搭。
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