【剧雷】《那年，我们的夏天》倒数第二集已给出大结局线索！崔宇植＆金多美在沙发上看书《仲夏夜之梦》，暗指「三对有情人终成眷属」

追剧的大家有没有看到这一细节？ ！

这周一公开的第15集里，崔雄和国延秀在家里享受甜蜜的约会，其中一幕是两人一起躺在沙发上、盖著被子读书，手中捧的正是莎士比亚的著名浪漫喜剧《仲夏夜之梦》。 至於为什么选了这本书，小编们认为很可能是在暗示这部剧的结局！



先来看一下《仲夏夜之梦》原著剧情：希腊女孩赫米娅与拉山德相恋，但被父亲安排嫁给狄米特律斯，两人决定连夜私奔。 赫米娅的好友海丽娜喜欢狄米特律斯，为讨他欢心把私奔计画告诉了他。 晚上四个人全都进入森林，迷路后各自就地休息。

这时仙王奥布朗与仙后提泰妮也来到这片森林。 这二位正在闹别扭，仙王想要惩罚仙后，让小精灵帕克趁仙后睡著时施魔法、让她永远爱上醒来时看到的第一个人。 小精灵看到森林里小憩的四个人，也对他们施了同样的魔法。 此时森林里还有六个业余演员在排练戏剧，调皮的小精灵把其中一个叫波顿的织工变成驴头人身。

然而不巧的事情发生了：仙后醒来第一个看到的是波顿，拉山德和狄米特律斯都爱上海丽娜、为她展开决斗，赫米娅则无人问津。仙王让小精灵去解决这团混乱，再次施法后，仙后第一个见到的是仙王、拉山德见到赫米娅、驴头变回人头，狄米特律斯的法术没有破除，依然爱著海丽娜。 天亮之后三对情侣回到雅典，一起举办了欢乐的婚礼。



再说回《那年，我们的夏天》，雄延秀看书这段是在倒数第二集，这个时间点志雄还在为妈妈烦恼、彩兰仍然在（颇为明显地）单恋，恩浩和率伊互有好感但也还没走出下一步。 直到最后一集，彩兰才藉著「大家都说我越来越像前辈」的话题说出喜欢志雄，恩浩也第一次对率伊发出了约会邀请，雄延秀结婚更是ending的重中之重。







最后三对有情人终於走到一起，就和《仲夏夜之梦》的结局一模一样啊！悟到这个伏笔时真的起了一身鸡皮疙瘩，编剧真的要多多加鸡腿！XD



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