【《那年，我们的夏天》杀青采访】崔宇植：我和金多美私下太熟了～拍亲热戏时会羞涩！

近期最甜的疗愈系韩剧《那年，我们的夏天》正式落幕，崔宇植和金多美这对萤幕CP在这个寒冷的冬季为观众们献上了暖心罗曼史。

按照惯例，一部戏完结之后主演们都会接受杀青采访，《那年，我们的夏天》也不例外。作为男主角的崔宇植就通过采访发表了杀青感言，顺便公开了和女主角金多美拍戏的幕后故事，而这也是广大剧迷最关注的部份。 戏中剧情和戏外花絮都甜到发齁的两人，实际拍摄时到底是什么心情呢？



「比起崔雄，我属於喜欢表达的人，如果喜欢对方就会表现出来，但是在镜头前还是会不好意思，明明知道是在演戏，可是拍摄第一场约会戏的时候仍有点害羞。我和她（金多美）私下很熟，虽然合作起来很轻松，但反而有时候会让我更不好意思。」



崔宇植和金多美几年前曾经合作过电影《魔女》，「那之后我们就一直保持联络，是关系很好的朋友，但是第一次拍亲热戏和感情戏的时候真的很羞怯，幸好我入戏比较快，如果入戏难的话就演不好了，对我来说她不再是多美，而是延秀，这样去对待她再拍起来就会容易得多。」



男二号金圣喆在剧中也有不少戏份，既是崔雄的好兄弟，也是暗恋崔雄女友-延秀的存在。如果现实生活中，崔宇植遇到了好兄弟是情敌的情况他会如何解决呢？崔宇植回答：「嗯，我应该会直接问志雄吧，心思深沉的崔雄可能会等志雄主动说出口的那天，但我会直接去问，然后再去想办法解决，无论是爱情还是友情都不想错过。 」



崔宇植和金多美的CP适配度爆表，这部戏刚刚结束就有很多剧迷开始期待他们的三搭了，下一部要不要演虐恋看看？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻