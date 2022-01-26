终於等到！《那年，我们的夏天》公开完整版纪录片「机智的学校生活」，网友：「是我的人生电视剧」

《那年，我们的夏天》25日以崔雄（崔宇植 饰）和国妍秀（金多美饰）的完美结局，在好评声中落下帷幕。

「雄妍秀」情侣的第二次罗曼史直到最后都留下令人心潮澎湃的余韵，各自迎来有意义变化的青春们，美丽的成长期传递了感动。



大结局播完后，SBS 也公开剧中纪录片的完整版本「全校倒数第一名和全校第一名机智的学校生活」，拍摄的名单还写金志雄、郑彩兰 XD



第一次拍摄是在高中时期，虽然两人一直吵吵闹闹，但也在「拍摄」关系下燃生暧昧，之后开始交往。第二次拍摄是两人分手5年后，他们最终在伤害中学会了成长，敞开心扉相爱著。第三次拍摄两人已经是夫妇啦。



影片一公开，不少网友也纷纷留言：「第一次看上传纪录片的电视剧，所有的一切都很完美ㅠㅠ」、「我的人生电视剧」、「没有造成压力和矛盾地反派角色，主演配角都是温暖又充满人情味地」、「把冬天变成夏天，暖暖的！很感谢所有工作人员、编剧、演员们」、「我觉得真的是最棒的电视剧之一，每句台词都不能错过」、「后遗症好像真的很严重...」、「看电视剧的时候真的很幸福」等等。

另外，《那年，我们的夏天》将在27日播出特辑《那年我们：THE MOVIE》，会有精彩片段、演员们的采访等内容。



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