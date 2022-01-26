[剧雷]《那年，我们的夏天》大结局：崔雄独自留学与延秀煲电话粥，纪录片继续爆红拍成三部曲！（EP.15-16）

《那年，我们的夏天》最后一集顺利刷新自身最高收视率5.3%、瞬间最高6.8%，这个结局真的堪称完美，温暖又感人、值得一刷再刷啊！

EP.15：三个傻瓜

志雄从小没有获得妈妈的关心，妈妈甚至说如果没有志雄的话她不会过的这么狼狈，让志雄觉得自己的人生拼图始终缺少一块。 得知妈妈大限将至，志雄在电视台窝了一周没有回家，对崔雄说他并不感到难过。



崔雄给延秀买了可爱的项炼「帮猫咪系上铃铛」，两人在家约会，看书、吃饭、画画甜蜜不已。



崔雄的夜间画展开幕，努亚问他为什么不跟媒体说抄袭的事，崔雄说他不在乎。 努亚说正是因为他这种什么都无所谓的心态，最后只会一无所有。 评论家也批评崔雄的画只是被困在自己世界的、小孩子的涂鸦。



延秀本来和崔雄说好画展最后一天去看他，但因为奶奶晕倒住院而半途折返。 延秀害怕奶奶丢下她一个人，奶奶嘱咐她即使一个人也要活得多姿多彩。 延秀在崔雄家门口等他回来，哭著说害怕自己又把一切搞砸了，崔雄抱著她安慰说没这回事。



EP.16：那年，我们的夏天

金PD劝志雄给妈妈拍纪录片，不是为了她，而是为了他将来不会后悔。 志雄妈妈说当时因为她自己的心病而无力照顾儿子、不想把不幸传给他，志雄决定拍片，在余下的时间里试著好好相处。



崔雄建议延秀和他一起去巴黎留学，延秀也被张道率挖角去巴黎总公司。NJ得知后感叹延秀真的很爱他，因为这是把对方的人生摆在自己的人生之上。

崔雄一直觉得自己的人生是偷来的，害怕无法成为养父母那样的好人，以为什么都不做就是最好的选择，但妈妈告诉他：爸妈从未对他失望。



延秀一直以为自己是孤军奋战，现在发现其实身边一直有率伊和前辈、同事在，认为现在的生活就是她想要的生活，最终决定不去巴黎。



崔雄留学期间和延秀通话时终於说出了那句「我爱你」，延秀感动又埋怨地说这句话应该当面讲，崔雄让她回头，原来他因为太想念延秀，偷偷从巴黎飞回韩国看她！



2年之后崔雄留学归来，恩浩终於对率伊提出约会邀请，彩兰也对志雄告白，志雄微笑接受。 崔雄和延秀整理捐赠书籍时在扉页画下他第一次见到延秀的模样，并向延秀求婚。



因为这次的纪录片也爆火，志雄又来找雄延秀拍续集的续集。 两人坐在沙发上，开心地对镜头说：「我们结婚了！」全剧终~



小编后记：完美结局！这部剧真的太疗愈，小编在最后两集不知道哭了多少次，看到大家都与自己的过去和解、和互相喜欢的人在一起，真的太温暖、太感动啦~~

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