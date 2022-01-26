終於等到！《那年，我們的夏天》公開完整版紀錄片「機智的學校生活」，網友：「是我的人生電視劇」

《那年，我們的夏天》25日以崔雄（崔宇植 飾）和國妍秀（金多美飾）的完美結局，在好評聲中落下帷幕。

「雄妍秀」情侶的第二次羅曼史直到最後都留下令人心潮澎湃的餘韻，各自迎來有意義變化的青春們，美麗的成長期傳遞了感動。



大結局播完後，SBS 也公開劇中紀錄片的完整版本「全校倒數第一名和全校第一名機智的學校生活」，拍攝的名單還寫金志雄、鄭彩蘭 XD



第一次拍攝是在高中時期，雖然兩人一直吵吵鬧鬧，但也在「拍攝」關係下燃生曖昧，之後開始交往。第二次拍攝是兩人分手5年後，他們最終在傷害中學會了成長，敞開心扉相愛著。第三次拍攝兩人已經是夫婦啦。



影片一公開，不少網友也紛紛留言：「第一次看上傳紀錄片的電視劇，所有的一切都很完美ㅠㅠ」、「我的人生電視劇」、「沒有造成壓力和矛盾地反派角色，主演配角都是溫暖又充滿人情味地」、「把冬天變成夏天，暖暖的！很感謝所有工作人員、編劇、演員們」、「我覺得真的是最棒的電視劇之一，每句台詞都不能錯過」、「後遺症好像真的很嚴重...」、「看電視劇的時候真的很幸福」等等。

另外，《那年，我們的夏天》將在27日播出特輯《那年我們：THE MOVIE》，會有精彩片段、演員們的採訪等內容。



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